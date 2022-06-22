Cities: Skylines купили 12 млн раз — это абсолютный лидер жанра
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Финская студия Colossal Order похвасталась успехами градостроительного симулятора Cities: Skylines. Недавно продажи игры превысили 12 млн копий — на это игре понадобилось чуть больше семи лет. Команда также отметила, что проект стал лидером градостроительного жанра.
Мы очень рады отпраздновать рубеж в 12 миллионов проданных копий у Cities: Skylines и гордимся нашим лидерством в жанре градостроительного симулятора — мы не смогли бы добиться этого без вас!
Огромное спасибо всем нашим фанатам за вашу постоянную поддержку!
Интересно, что Cities: Skylines дважды раздавали в Epic Games Store, так что аудитория игры явно превышает те цифры, о которых сообщила компания. При этом разработчики не стали делиться продажами дополнений, вместе с которыми игра обрастает очень нужными механиками.
Cities: Skylines доступна на ПК и консолях. Ранее стало известно, что Colossal Order работает над новой игрой вместе с издательством Paradox.
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