Воздушный танк. Из Беларуси летает самолёт с дизайном World of Tanks

Белорусская авиакомпания «Белавиа» предлагает клиентам совершить путешествие на самолёте в духе World of Tanks. На судне под названием «Танколёт» пассажиров ждут тематический интерьер, история различных танков и необычные объявления.

В салоне «Танколёта» на шторках между классами и на полу разместили логотипы World of Tanks, а на откидных столиках можно изучить историю и особенности некоторых танков. Вместе с этим на борту звучат объявления с игровым сленгом в духе «хороший танкист — сытый танкист», о чём рассказали в соцсетях.

Внешняя часть самолёта покрашена в чёрный цвет с оранжевыми и белыми элементами, где располагается зубр. Представитель Wargaming сравнил зверя с танком в мире животных из-за его мощи и размеров.

Фото: Belavia

Фото: Belavia

Фото: Belavia

Фото: Belavia

«Белавиа» использует «Танколёт» с 2018 года. Судно стало вторым проектом авиакомпании совместно с World of Tanks. Рейсы на борту будут осуществлять до 2023 года.

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