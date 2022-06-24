Воздушный танк. Из Беларуси летает самолёт с дизайном World of Tanks

Белорусская авиакомпания «Белавиа» предлагает клиентам совершить путешествие на самолёте в духе World of Tanks. На судне под названием «Танколёт» пассажиров ждут тематический интерьер, история различных танков и необычные объявления.
В салоне «Танколёта» на шторках между классами и на полу разместили логотипы World of Tanks, а на откидных столиках можно изучить историю и особенности некоторых танков. Вместе с этим на борту звучат объявления с игровым сленгом в духе «хороший танкист — сытый танкист», о чём рассказали в соцсетях.
Внешняя часть самолёта покрашена в чёрный цвет с оранжевыми и белыми элементами, где располагается зубр. Представитель Wargaming сравнил зверя с танком в мире животных из-за его мощи и размеров.
Фото: Belavia
Фото: Belavia
Фото: Belavia
Фото: Belavia
«Белавиа» использует «Танколёт» с 2018 года. Судно стало вторым проектом авиакомпании совместно с World of Tanks. Рейсы на борту будут осуществлять до 2023 года.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 июня 2022
-
19:04
-
19:02
-
18:32
-
18:11
-
17:49
-
17:12
-
16:54
-
16:07
-
16:01
-
15:35
-
15:09
-
14:43
-
14:25
-
13:56
-
13:56
-
13:16
-
13:08
-
12:35
-
12:10
-
11:48
-
10:55
-
10:27
-
09:47
- 23 июня 2022
-
20:54
-
20:26
-
19:51
-
19:25
-
19:04
-
18:31
-
18:02
-
17:30
-
17:15
-
16:44
-
16:18
-
16:11