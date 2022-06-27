Авторы Kingdom Come: Deliverance устроили розыгрыш в честь 5 млн проданных копий

Чешская студия Warhorse похвасталась продажами своей реалистичной RPG в сеттинге Средневековья под названием Kingdom Come: Deliverance. По словам компании, в ролевой экшен сыграло более 5 млн человек. На это проекту понадобилось чуть больше четырёх лет.
Вместе со знаменательной цифрой авторы анонсировали розыгрыш фигурки главного героя — Индржиха. Для участия необходимо рассказать какую-нибудь запоминающуюся историю о Kingdom Come в «Твиттере» или Steam до 7 июля включительно.
Kingdom Come: Deliverance вышла в феврале 2018 года на ПК и консолях. Игроки и пресса оценили игру положительно: на агрегаторе Metacritic у проекта 76 баллов из 100. В прошлом году Warhorse анонсировала версию для Switch, однако каких-либо подробностей о ней до сих пор нет.
- 27 июня 2022
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