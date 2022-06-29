На «Матч ТВ» обсудили скандальную цитату Ильи Мэддисона про фигурное катание

На телеканале «Матч ТВ» обсудили цитату стримера Ильи «Maddyson» Давыдова. Это произошло в передаче «Есть тема», когда дело дошло до обсуждения фигурного катания. На экране появилась скандальная цитата Давыдова, в которой он жёстко критикует всю систему данного вида спорта.

Момент из выпуска с цитатой Maddyson

Все эти тренеры эксплуатируют несчастных девочек. Когда фигуристки после 16 лет не могут прыгнуть какой-нибудь четверной, то у них ломается жизнь, если они не устроятся в ледовое шоу. Их подкладывают под олигархов, известная история всем, я думаю. Девочек заставляют плясать в мини-юбках, а когда они становятся отработанным материалом, то тренеры сами же их поливают токсичной грязью и списывают, ломая их жизнь.

Ранее блогер со злобой отреагировал на Fan ID. Он заявил, что перестанет ходить на матчи своего любимого «Зенита» из-за условий оформления карты болельщика.