Популярность винтовки M4A1-S упала из-за последнего патча в CS:GO

После балансного обновления Counter-Strike: Global Offensive от 16 июня популярность винтовки M4A1-S в матчмейкинге и играх на платформе FACEIT снизилась — на это указывают данные статистической платформы Scope.gg. В то же время M4A4 теперь покупают в два-три раза чаще.

До нерфа M4A1-S использовали в 50,48% случаев, а M4A4 – лишь в 3,74%. Теперь показатели «S-ки» в матчах FACEIT упали до 42.98%, а M4A4 стала в несколько раз популярнее — 10,25%. Аналогичная ситуация наблюдается и в обычных рейтинговых играх CS:GO.

16 июня Valve обновила клиент шутера. Теперь в обойме винтовки М4А1-S лишь 20 патронов вместо 25, а всего на раунд можно закупить лишь 80. Киберспортсмены утверждают, что эффективность оружия не снизилась, но общий баланс винтовок одного типа при этом стал немного лучше.