Популярность винтовки M4A1-S упала из-за последнего патча в CS:GO

После балансного обновления Counter-Strike: Global Offensive от 16 июня популярность винтовки M4A1-S в матчмейкинге и играх на платформе FACEIT снизилась — на это указывают данные статистической платформы Scope.gg. В то же время M4A4 теперь покупают в два-три раза чаще.
До нерфа M4A1-S использовали в 50,48% случаев, а M4A4 – лишь в 3,74%. Теперь показатели «S-ки» в матчах FACEIT упали до 42.98%, а M4A4 стала в несколько раз популярнее — 10,25%. Аналогичная ситуация наблюдается и в обычных рейтинговых играх CS:GO.
16 июня Valve обновила клиент шутера. Теперь в обойме винтовки М4А1-S лишь 20 патронов вместо 25, а всего на раунд можно закупить лишь 80. Киберспортсмены утверждают, что эффективность оружия не снизилась, но общий баланс винтовок одного типа при этом стал немного лучше.
- 29 июня 2022
-
22:10
-
21:59
-
21:31
-
20:55
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
19:04
-
18:41
-
18:34
-
18:07
-
18:01
-
17:32
-
17:03
-
17:00
-
16:53
-
16:33
-
16:33
-
16:26
-
16:10
-
16:04
-
15:34
-
15:27
-
15:20
-
15:16
-
15:12
-
15:06
-
14:57
-
14:41
-
14:29
-
14:03
-
13:40
-
13:35
-
13:13
-
12:50