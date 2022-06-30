Популярной стримерше Amouranth предложили сняться в ролике для взрослых за 543 млн рублей
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Одна из самых популярных стримерш на Twitch Кейтлин Amouranth Сирагуза рассказала о недавно полученном предложении сняться в ролике для взрослых. За участие в 10-минутном видео девушке предлагали $ 10 млн (около 543 млн рублей) и возмещение расходов на проезд и проживание.
В личных сообщениях в «Твиттере» к ней обратился некий «профессиональный и уважаемый продюсер» и предложил стать частью индустрии. Вместе с Сирагузой снялся бы некий известный порноактёр, а в самом ролике был бы сюжет.
Девушка не рассказала, приняла ли она предложение продюсера или это была всего лишь шутка от какого-нибудь фаната. Хотя Amouranth, по сути, уже является частью индустрии развлечений для взрослых: она записывает эротические ролики для площадки OnlyFans.
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