Автор «Друзей» жалеет, что не добавила в сериал темнокожих героев

Продюсер, сценарист и одна из шоураннеров культового сериала «Друзья» Марта Кауффман извинилась за то, что среди исполнителей главных ролей не было темнокожих героев. По словам женщины, ей очень стыдно, ведь почти весь каст состоял из белых актёров.

Я многое осознала за последние 20 лет. Признавать свою вину и принимать её — это непросто. Мне стыдно, что я не задумывалась об этом 25 лет назад.

Кауффман заявила, что в 90-х у авторов не было никаких мыслей об инклюзивности. По-настоящему свою ошибку она осознала только после смерти Джорджа Флойда в 2020 году, из-за чего в США вспыхнули массовые беспорядки с участием чернокожих, которые продвигали слоган Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

В качестве компенсации Кауффман пообещала направить $ 4 млн в свой Брандейский университет для работ по исследованию стран Азии и Африки.