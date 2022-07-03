В Кремле считают видеоигры «инструментом влияния на людей»

Видеоигры могут влиять на людей благодаря показу событий и фактов определённым образом. Из-за этого пользователей нужно защищать от вредного воздействия. Об этом сообщила Татьяна Матвеева, начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.
За счет возможности различной смысловой интерпретации тех или иных исторических, культурных, социально-экономических событий на уровне внутриигровых сценариев и механик компьютерные игры используются в том числе как инструмент влияния на пользователей — так называемый инструмент мягкой силы.
Из-за влияния видеоигр на людей задачей государства должна стать защита граждан в том числе с помощью развития отечественной индустрии, считает Матвеева. Продукты надо создавать на основе традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей.
Для достижения этого индустрию нужно развивать с помощью профессиональных сотрудников, считает Матвеева. Для этого на платформе «Россия — страна возможностей» запускают конкурс «Начни игру», который призван объёдинить талантливых разработчиков игр, включая программистов и дизайнеров.
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