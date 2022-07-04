Китайские смартфоны вырвались в лидеры по продажам в России за первую половину 2022 года

В первой половине 2022 года в России по продажам лидировали китайские бренды смартфонов. Среди них: Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia (правами на них владеет китайский холдинг HMD Global). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Марвел-дистрибуции».
Так, Tecno, Infinix, Realme и Xiaomi показали рост более чем на 100%. Продажи Poco в штуках выросли на 16%, а Nokia — более чем на 40%. Тем временем доля Apple сократилась на 14%, а Samsung — на 15%. Продажи устройств данных компаний продолжат постепенно снижаться из-за остановки поставок.
Всего за полгода в РФ продали больше 10 миллионов смартфонов, что на 23% меньше, чем за тот же период в 2021-м. Эксперты полагают, что уже скоро российский рынок мобильных телефонов будет на 90% состоять только из китайских брендов.
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