Капитан Cloud9 по CS:GO пожаловался на высокий пинг в полуфинале Roobet Cup

Российский киберспортсмен Владислав nafany Горшков во время прямой трансляции на Twitch рассказал о причинах поражения его команды Cloud9 в полуфинальном матче турнира Roobet Cup 2022 по Counter-Strike: Global Offensive.

Капитан C9 отметил, что он и тиммейты столкнулись с техническими проблемами: задержка сигнала до сервера была слишком высокой, из-за чего игроки не могли убивать соперников в отдельных ситуациях.

У кого-то прыгал до 70, у кого-то — до 120. Прикол в том, что у BIG пинг был всего 10. Были ситуации, что человек стреляется, у него начинает фризить из-за высокого пинга и он не убивает свой фраг.

Вместе с тем Горшков признался, что пинг стал лишь одной из причин поражения — игроки Cloud9 и сами выступили не лучшим образом, поэтому результат можно считать заслуженным.

Roobet Cup 2022 по CS:GO прошёл с 22 по 30 июня в онлайн-формате. Победителем стала немецкая пятёрка BIG, сильнейшая из русскоязычных команд Cloud9 заняла 3–4 место.