Наклбол, новый финт и удары низом: для FIFA 22 выйдет крупнейший патч с релиза

EA неожиданно анонсировала крупнейший патч для FIFA 22 с релиза игры. Разработчики введут новый вид ударов, ослабят игру защитников и улучшат выстрелы низом.
Новый вид удара — наклбол
Авторы решили добавить больше реализма и ввели новый тип ударов в матче — наклбол. Для его исполнения мяч должен быть очень близко к игроку, а сам футболист должен находиться строго лицом к воротам. Если повезёт, он нанесёт удар по необычайно закрученной траектории и забьёт гол.
Новый финт — перекат мяча на 180°
У футболистов с 4/5 звёздами на «особых приёмах» появилась новая возможность обмануть оппонента. Для этого нужно удерживать LB/L1 и дважды щёлкнуть правым стиком в противоположном направлении. Игрок сделает резкий перекат мяча в обратную сторону и изменит направление своего движения.
Улучшенные удары низом
Разработчики заметили, что сильные удары низом часто летят мимо или приводят к сейву вратаря. Поэтому авторы увеличили шанс нанести успешный выстрел на 17,5% — теперь пушки низом летят гораздо опаснее, чем раньше.
Ослабленные защитники
EA серьёзно взялась за слишком мощных защитников, которые блокируют удары с любого расстояния. Теперь шанс на это станет сильно меньше как у ботов, так и у центрбэков под контролем игрока.
Вместе с этим разработчики уменьшили радиус автоматического отбора защитников: теперь для успешного перехвата необходимо находиться ближе к нападающему.
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14-й патч для FIFA 22 скоро выйдет на ПК, а затем посетит и консоли. Вполне возможно, это последнее крупное обновление для игры. Совсем скоро должен состояться анонс FIFA 23, чей логотип недавно утёк в сеть.
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