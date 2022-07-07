В PS Store нашли логотип FIFA 23

Аккаунт PlayStation Game Size обнаружил в базе данных PS Store логотип FIFA 23. Вряд ли разработчики футбольного симулятора изменят финальную версию логотипа. Скорее всего, она будет именно такой.

Своим дизайном он ничем не отличается от логотипа FIFA 22. Примечательно, что Electronic Arts до сих пор не анонсировала FIFA 23, но если верить Тому Хендерсону, то случится это до конца июля. К тому же появление логотипа в PS Store говорит о том, что авторы начали внедрять FIFA 23 в цифровые магазины.

В FIFA 23 будут женские и мужские лиги, также должен появиться кроссплей между всеми платформами. После выхода игры сотрудничество FIFA и EA прекратится.

Релиз FIFA 23 должен состояться на ПК и консолях обоих поколений.