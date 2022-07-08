Для новой карты PUBG: Battlegrounds выпустили зрелищный трейлер

Разработчики PUBG: Battlegrounds выпустили кинематографический трейлер новой карты для королевской битвы под названием Deston. Судя по всему, авторы делают большие ставки на карту.
В ролика показали бойца, который спускается с небоскрёба, а потом оказывается в лодке. В конце можно увидеть название новой карты.
Дестон представляет собой огромную карту, на которой расположен Риптон — затопленный город с небоскрёбами. Площадь новой локации составляет 64 квадратных километра. Помимо Риптона геймеры смогут исследовать плотину, колесо обозрения, ветряные мельницы и другие локации.
С выходом Дестона у игроков появится больший простор в геймплее. Можно будет залазить на небоскрёбы с помощью тросов и спрыгивать с крыш при помощи парашютов.
Карта Deston появится в PUBG: Battleground уже 13 июля. Сама королевская битва доступна бесплатно на актуальных платформах.
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