Для новой карты PUBG: Battlegrounds выпустили зрелищный трейлер

Разработчики PUBG: Battlegrounds выпустили кинематографический трейлер новой карты для королевской битвы под названием Deston. Судя по всему, авторы делают большие ставки на карту.

В ролика показали бойца, который спускается с небоскрёба, а потом оказывается в лодке. В конце можно увидеть название новой карты.

Дестон представляет собой огромную карту, на которой расположен Риптон — затопленный город с небоскрёбами. Площадь новой локации составляет 64 квадратных километра. Помимо Риптона геймеры смогут исследовать плотину, колесо обозрения, ветряные мельницы и другие локации.

С выходом Дестона у игроков появится больший простор в геймплее. Можно будет залазить на небоскрёбы с помощью тросов и спрыгивать с крыш при помощи парашютов.

Карта Deston появится в PUBG: Battleground уже 13 июля. Сама королевская битва доступна бесплатно на актуальных платформах.