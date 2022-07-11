«Топ Ган: Мэверик» и другие новинки внезапно начали показывать в кинотеатрах России

«Топ Ган: Мэверик» стартовал в мировых кинотеатрах 27 мая, однако до России фильм не добрался из-за ухода кинокомпании Universal с рынка страны. Судя по всему, некоторых этот факт не смутил, поэтому картину можно посмотреть в некоторых региональных кинотеатрах. А недавно прокат стартовал и в Санкт-Петербурге: билеты можно купить как минимум в «Великан парке», однако сделать это можно только в кассе.

Фото: «Великан парк»

Прокат «Топ Ган: Мэверик» и других недавно стартовавших лент вроде «Мир Юрского периода: Господство» стартовал в «Пассаж Синема» в Екатеринбурге и Star&Mlad в Воронеже.

Фото: Star

Как реализован показ и что это значит для российского зрителя, пока неясно. Многие из показываемых картин ещё не утекли в Сеть, так что ситуация ещё страннее, чем кажется на первый взгляд.