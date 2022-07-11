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И никакая 2042 не нужна: для Battlefield 3 скоро выпустят фанатский ремейк

И никакая 2042 не нужна: для Battlefield 3 скоро выпустят фанатский ремейк
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Создатели мода Reality Mod для Battlefield 3 объявили, что их детище наконец-то увидит свет. Это случится уже 17 июля. Разработкой модификации занимались более семи лет, а в создании принимали участие как обычные геймеры, так и профессиональные разработчики.

Battlefield 3 Reality Mod даже называют фанатским ремейком, поскольку мод улучшает и развивает все аспекты оригинальной Battlefield 3, вышедшей в 2011 году. В демонстрационном ролике можно увидеть геймплей модификации. Местами модификация напоминает Escape from Tarkov.

Мод будет доступен бесплатно, однако для его использования необходимо владеть лицензионной версией Battlefield 3 и всеми дополнениями. Если у вас пиратская версия шутера, то мод установить не получится. Для ознакомления с полной инструкцией можно перейти на сайт.

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