Стример прошёл все части Dark Souls, Bloodborne и Sekiro за один эфир

Спидраннеры продолжают ставить перед собой невероятные задачи. Так, игрок под ником Distortion2 решил пройти все игры серии Souls за один стрим. Таким образом он прошёл:

Demon's Souls Remake

Dark Souls

Sekiro: Shadows Die Twice

Dark Souls 2

Bloodborne

Dark Souls 3

И стримеру нужно было не просто пробежать эти игры, но и убить абсолютно всех боссов. В конечном итоге безумный челлендж завершился удачно: Distortion2 справился за 15 часов и 44 минуты. Под конец ведущий звучал очень измождённо, но невероятно гордо. И действительно — не каждый день даже самые опытные игроки проходят через подобные испытания.

Ранее Distortion2 практически ежедневно устанавливал мировые рекорды по прохождению Elden Ring. Лучшим результатом геймера стало прохождение с багами за 6 минут и 59 секунд.