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Стример прошёл все части Dark Souls, Bloodborne и Sekiro за один эфир

Стример прошёл все части Dark Souls, Bloodborne и Sekiro за один эфир
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Спидраннеры продолжают ставить перед собой невероятные задачи. Так, игрок под ником Distortion2 решил пройти все игры серии Souls за один стрим. Таким образом он прошёл:

  • Demon's Souls Remake
  • Dark Souls
  • Sekiro: Shadows Die Twice
  • Dark Souls 2
  • Bloodborne
  • Dark Souls 3

И стримеру нужно было не просто пробежать эти игры, но и убить абсолютно всех боссов. В конечном итоге безумный челлендж завершился удачно: Distortion2 справился за 15 часов и 44 минуты. Под конец ведущий звучал очень измождённо, но невероятно гордо. И действительно — не каждый день даже самые опытные игроки проходят через подобные испытания.

Ранее Distortion2 практически ежедневно устанавливал мировые рекорды по прохождению Elden Ring. Лучшим результатом геймера стало прохождение с багами за 6 минут и 59 секунд.

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