Сюжет Halo Infinite развивают где угодно, но не в игре
Поделиться
По серии Halo выпустят новую книгу, которая расскажет о шести месяцах до пробуждения Мастера Чифа в Halo Infinite. История позволит лучше понять, что происходило до событий игры, но фанаты раскритиковали подобный подход.
По мнению игроков, студии 343 Industries нужно было добавить историю в Halo Infinite в виде дополнения. Фанаты и так недовольны слабым развитием мультиплеера и долгим ожиданием кооператива, а теперь вместо DLC им дают книги.
Почему вы помещаете все хорошее в книги? Подобные вещи сделали бы кампанию Halo Infinite поразительной.
Автор книги Келли Гэй потрясающая, но эта история должна быть написана для дополнения Halo Infinite.
Книга под названием Halo: The Rubicon Protocol выйдет 9 августа за $ 18 (~ 1200 рублей). Кроме печатного издания, появятся форматы для электронных книг и аудио.
Обложка Halo: The Rubicon Protocol
Комментарии
- 11 июля 2022
-
20:41
-
20:19
-
19:44
-
19:41
-
19:17
-
19:01
-
18:35
-
17:53
-
17:48
-
17:30
-
17:25
-
17:20
-
16:54
-
16:35
-
16:02
-
16:02
-
15:49
-
15:23
-
15:19
-
15:06
-
14:41
-
14:07
-
13:55
-
13:34
-
13:05
-
12:53
-
12:37
-
11:58
-
11:28
-
10:47
-
10:11
-
09:38
- 10 июля 2022
-
22:22
-
22:10
-
19:58
Партнерский контент