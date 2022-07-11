Сюжет Halo Infinite развивают где угодно, но не в игре

По серии Halo выпустят новую книгу, которая расскажет о шести месяцах до пробуждения Мастера Чифа в Halo Infinite. История позволит лучше понять, что происходило до событий игры, но фанаты раскритиковали подобный подход.

По мнению игроков, студии 343 Industries нужно было добавить историю в Halo Infinite в виде дополнения. Фанаты и так недовольны слабым развитием мультиплеера и долгим ожиданием кооператива, а теперь вместо DLC им дают книги.

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Почему вы помещаете все хорошее в книги? Подобные вещи сделали бы кампанию Halo Infinite поразительной.

Автор книги Келли Гэй потрясающая, но эта история должна быть написана для дополнения Halo Infinite.

Книга под названием Halo: The Rubicon Protocol выйдет 9 августа за $ 18 (~ 1200 рублей). Кроме печатного издания, появятся форматы для электронных книг и аудио.