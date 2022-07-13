СМИ: Huawei возобновила поставки в Россию

В июне СМИ начали сообщать о закрытии магазинов Huawei в России. Так, за последние месяцы в РФ прекратили работу четыре точки из 19. Основной причиной закрытия магазинов Huawei называли нехватку продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны.
Судя по всему, компания передумала уходить из России. Портал Mobile-Review обратил внимание на то, что Huawei возобновил поставки товаров в Россию. В течение последних недель на сайте компании и у партнёров появляется всё больше продуктов и предложений. Представители Huawei тем временем ситуацию не комментируют.
Новинки в официальном магазине Huawei
Как отметил главный редактор издания Эльдар Муртазин, аналогичным образом может поступить и Samsung, когда она «устанет терять долю рынка и решится войти в эту воду».
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