СМИ: Huawei возобновила поставки в Россию

В июне СМИ начали сообщать о закрытии магазинов Huawei в России. Так, за последние месяцы в РФ прекратили работу четыре точки из 19. Основной причиной закрытия магазинов Huawei называли нехватку продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны.

Новость по теме СМИ: в России начали закрываться магазины Huawei

Судя по всему, компания передумала уходить из России. Портал Mobile-Review обратил внимание на то, что Huawei возобновил поставки товаров в Россию. В течение последних недель на сайте компании и у партнёров появляется всё больше продуктов и предложений. Представители Huawei тем временем ситуацию не комментируют.

Новинки в официальном магазине Huawei

Как отметил главный редактор издания Эльдар Муртазин, аналогичным образом может поступить и Samsung, когда она «устанет терять долю рынка и решится войти в эту воду».