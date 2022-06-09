СМИ: в России начали закрываться магазины Huawei

По данным издания «РИА Новости», за последнее время в РФ прекратили работу уже четыре магазина Huawei из 19 открытых точек. Первой прекратила работать торговая точка в ТЦ «Ривьера» в Москве — это случилось 28 февраля. После этого закрылись магазины в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону.

Согласно источнику издания, основная причина закрытия магазинов Huawei заключается в нехватке продукции на складах, а также падении спроса на смартфоны. Китайская компания не стала отвечать на запросы СМИ.

По данным РБК, у Huawei нет собственных магазинов в России. По словам источников, это бизнес партнёров, которые решили закрыть часть магазинов из-за отсутствия товаров — содержать магазины стало попросту невыгодно. В конце марта Huawei отправила часть сотрудников московского офиса на удалённую работу и прекратила заключать новые контракты на поставки гаджетов, а также сетевого оборудования российским операторам.