Тираж ремейка Resident Evil 2 превысил 10 млн копий
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Capcom в социальных сетях сообщила, что продажи ремейка Resident Evil 2 перевалили за 10 млн копий. Также разработчики поблагодарили фанатов за поддержку.
Ремейк Resident Evil 2 стал третьей игрой Capcom, продажи которой превысили 10 млн копий. Вполне возможно, что проект перегонит Resident Evil 7 с 10,8 млн проданных копий, а вот до Monster Hunter: World хоррор вряд ли дотянет. Тираж ролевого экшена составляет больше 18 млн копий.
Ремейк Resident Evil 2 вышел в 2019 году и получил восторженные отзывы как от игроков, так и от критиков. Вышедший позже ремейк Resident Evil 3 приняли не так тепло.
В данный момент Capcom разрабатывает ремейк Resident Evil 4. Его релиз состоится 24 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.
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