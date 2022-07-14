Тираж ремейка Resident Evil 2 превысил 10 млн копий

Capcom в социальных сетях сообщила, что продажи ремейка Resident Evil 2 перевалили за 10 млн копий. Также разработчики поблагодарили фанатов за поддержку.

Ремейк Resident Evil 2 стал третьей игрой Capcom, продажи которой превысили 10 млн копий. Вполне возможно, что проект перегонит Resident Evil 7 с 10,8 млн проданных копий, а вот до Monster Hunter: World хоррор вряд ли дотянет. Тираж ролевого экшена составляет больше 18 млн копий.

Ремейк Resident Evil 2 вышел в 2019 году и получил восторженные отзывы как от игроков, так и от критиков. Вышедший позже ремейк Resident Evil 3 приняли не так тепло.

В данный момент Capcom разрабатывает ремейк Resident Evil 4. Его релиз состоится 24 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.