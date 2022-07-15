Мультфильм «Базз Лайтер» запретили в Казахстане из-за ЛГБТ-сцены

Стало известно, что мультфильм «Базз Лайтер» не выйдет в прокат в Казахстане. Об этом сообщил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Такое решение было принято после многочисленных запросов граждан и СМИ. Всё дело в сцене, в которой целуются две женщины. Петицию с просьбой запретить «Базза Лайтера» подписали более 34 тыс. человек.

В ответ на многочисленные запросы граждан и СМИ сообщаю: прокат анимационного фильма «Базз Лайтер» на территории Казахстана осуществляться не будет.

Также против показа картины выступило и Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК). Официальный представитель муфтията Агабек Конарбайулы заявил в СМИ, что необходимо отгородить детей от «вредных пристрастий».

До России «Базз Лайтер» так и не добрался из-за санкций.