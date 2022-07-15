Мультфильм «Базз Лайтер» запретили в Казахстане из-за ЛГБТ-сцены
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Стало известно, что мультфильм «Базз Лайтер» не выйдет в прокат в Казахстане. Об этом сообщил министр культуры и спорта Даурен Абаев.
Такое решение было принято после многочисленных запросов граждан и СМИ. Всё дело в сцене, в которой целуются две женщины. Петицию с просьбой запретить «Базза Лайтера» подписали более 34 тыс. человек.
В ответ на многочисленные запросы граждан и СМИ сообщаю: прокат анимационного фильма «Базз Лайтер» на территории Казахстана осуществляться не будет.
Также против показа картины выступило и Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК). Официальный представитель муфтията Агабек Конарбайулы заявил в СМИ, что необходимо отгородить детей от «вредных пристрастий».
До России «Базз Лайтер» так и не добрался из-за санкций.
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