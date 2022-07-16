Кооператив в Halo Infinite наконец-то начали тестировать

Создатели Halo Infinite всё же запустили долгожданное тестирование кооператива для сюжетной кампании. Пройти миссии с друзьями пока что могут члены программы Halo Insider.
Судя по первым отзывам в соцсетях, игроки в целом довольны кооперативом Halo Infinite, но иногда заметны баги и рассинхронизация. Некоторые отмечают и вылеты, но случаются они редко. Разработчики планируют собирать отзывы фанатов и улучшать режим.
Кампания Halo Infinite в кооперативе
Кооператив для кампании Halo Infinite хотели запустить с выходом шутера, но разработчики отложили его до второго сезона. С его стартом режим так и не появился, потому что команде понадобилось больше времени для доработок. Из-за этого фанаты критиковали создателей и даже просили передать серию другой студии.
Выход кооператива состоится в течение этого года, если его снова не перенесут. Halo Infinite доступна на ПК и консолях Xbox, а в мультиплеер можно играть бесплатно.
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