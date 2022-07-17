Марио и Соник стали лучшими друзьями

Соник и Марио после многих лет вражды в 90-х стали лучшими друзьями, чем поделился глава компании Sonic Team Такаси Иидзука.

Отвечая на быстрые вопросы издания Game Informer, Иидзука признал, что не представляет, как Соник и Марио оказались в одной игре и кто был инициатором встречи. Первым таким проектом стала Mario & Sonic at the Olympic Games 2007 года. Когда же главу Sonic Team спросили, кто был лучшим другом синего ежа в команде Марио, он с уверенностью назвал имя культового водопроводчика.

Следующей крупной игрой про Соника станет Sonic Frontiers с большими открытыми локациями. Также в игре появятся «киберпространства» с испытаниями на линейных уровнях.

Многим фанатам Соника не понравилась презентация Sonic Frontiers из-за тусклого мира и пустых локаций. Несмотря на негодование игроков, разработчики не станут переносить релиз, который состоится в конце 2022 года на ПК и консолях.