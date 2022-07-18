Море экшена и рок-н-ролл в новом трейлере 3-го сезона «Харли Квинн»
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HBO выпустила уже второй трейлер 3-го сезона мультсериала «Харли Квинн». В ролике можно ещё раз взглянуть на взаимоотношения главной героини с Ядовитым Плющом и другими персонажами DC, а также забористые словечки и щепотку экшена.
Внимание. Ролик предназначен для просмотра лицам старше 18 лет.
В новом сезоне Харли Квинн с Ядовитым Плющом и их командой возвращаются в Готэм. У них есть план по превращению города в райское место, но им мешают бандиты во главе с Джокером, который решил неожиданно стать мэром. Судя по всему, в дело также вмешаются и другие персонажи комиксов DC, включая Женщину-кошку и Двуликого.
Премьера третьего сезона «Харли Квинн» состоится 28 июля в онлайн-кинотеатре HBO Max. В продолжение войдёт 10 эпизодов.
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