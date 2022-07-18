Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Море экшена и рок-н-ролл в новом трейлере 3-го сезона «Харли Квинн»

Море экшена и рок-н-ролл в новом трейлере 3-го сезона «Харли Квинн»
Комментарии

HBO выпустила уже второй трейлер 3-го сезона мультсериала «Харли Квинн». В ролике можно ещё раз взглянуть на взаимоотношения главной героини с Ядовитым Плющом и другими персонажами DC, а также забористые словечки и щепотку экшена.

Внимание. Ролик предназначен для просмотра лицам старше 18 лет.

В новом сезоне Харли Квинн с Ядовитым Плющом и их командой возвращаются в Готэм. У них есть план по превращению города в райское место, но им мешают бандиты во главе с Джокером, который решил неожиданно стать мэром. Судя по всему, в дело также вмешаются и другие персонажи комиксов DC, включая Женщину-кошку и Двуликого.

Премьера третьего сезона «Харли Квинн» состоится 28 июля в онлайн-кинотеатре HBO Max. В продолжение войдёт 10 эпизодов.

Новость по теме
Растения-мутанты поглотили Готэм в трейлере 3-го сезона «Харли Квинн»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022