Море экшена и рок-н-ролл в новом трейлере 3-го сезона «Харли Квинн»

HBO выпустила уже второй трейлер 3-го сезона мультсериала «Харли Квинн». В ролике можно ещё раз взглянуть на взаимоотношения главной героини с Ядовитым Плющом и другими персонажами DC, а также забористые словечки и щепотку экшена.

Внимание. Ролик предназначен для просмотра лицам старше 18 лет.

В новом сезоне Харли Квинн с Ядовитым Плющом и их командой возвращаются в Готэм. У них есть план по превращению города в райское место, но им мешают бандиты во главе с Джокером, который решил неожиданно стать мэром. Судя по всему, в дело также вмешаются и другие персонажи комиксов DC, включая Женщину-кошку и Двуликого.

Премьера третьего сезона «Харли Квинн» состоится 28 июля в онлайн-кинотеатре HBO Max. В продолжение войдёт 10 эпизодов.