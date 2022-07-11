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Растения-мутанты поглотили Готэм в трейлере 3-го сезона «Харли Квинн»

Растения-мутанты поглотили Готэм в трейлере 3-го сезона «Харли Квинн»
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Создатели мультсериала «Харли Квинн» представили трейлер третьего сезона, премьера которого состоится 28 июля.

В новом сезоне Харли Квинн с Ядовитым плющом и их командой возвращаются в Готэм. У них есть план по превращению города в райское место, но им мешают бандиты во главе с Джокером, который решил стать мэром. Кроме них, в трейлере показали Бэтмена, Найтвинга и других героев.

Сериал рассказывает про приключения Харли Квинн после разрыва с Джокером. Премьера состоялась в 2019 году в сервисе DC Universe. Сейчас шоу доступно в HBO Max.

«Харли Квинн» выделяется наличием взрослых тем и жестоких сцен, из-за чего для детей сериал не рекомендуют. Критики и зрители высоко оценили шоу. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг у прессы составил 94%, а у фанатов — 88%.

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