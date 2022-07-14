Пейзажи и сражения — в полноценном тизере сериала по «Властелину колец»

Amazon опубликовала полноценный тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти». Забавно, но тизер получил название «основной», рано или поздно должны будут выложить и трейлер.
В ролике показали красивые пейзажи, различные локации и основных персонажей, включая молодую Галадриэль, мохноногов, гномов, эльфов и людей.
Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» разворачивается за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина. Шоу перенесёт зрителей в эпоху, когда создавались великие державы, королевства достигали славы и рушились, а невероятные герои подвергались испытаниям.
В первом сезоне будет восемь серий. Создатели говорили, что рассчитывают выпустить минимум пять сезонов. Сериал стартует 2 сентября на сервисе Amazon Prime.
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