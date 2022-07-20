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Игроки восторгаются игрой про котика Stray и публикуют «кошачьи» обзоры

Игроки восторгаются игрой про котика Stray и публикуют «кошачьи» обзоры
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19 июля на ПК и PlayStation вышла Stray — приключение про милого котика в мире будущего. Проект ещё до релиза стал главной новинкой последних месяцев и, судя по всему, оправдал ожидания игроков. На момент публикации заметки на игру написано больше 9400 обзоров в Steam, из которых 97% положительные.

Конечно, обзоры от пользователей на чрезвычайно самобытную игру — всё же мы играем за самого обычного котика — не могли быть обычными. Пользователи используют кошачий сленг и шутят на тему типичного поведения милого животного.

Попросил открыть дверь, но не зашёл. 10 подранных диванов из 10.
Я: начал проходить игру
Мой пёс: удаляй при мне! удаляй при мне!
Все ждут игру про кота Stray. Мы уже прошли её и делимся впечатлениями Все ждут игру про кота Stray. Мы уже прошли её и делимся впечатлениями
Собака не одобрила, ревнует, не буду играть.
Мой рыжий кот Тоша одобряет. Играем вместе за одним ПК)
Мяу, мррр, вапоызщалщыладыа
(он пытался вам написать: будьте добрее).

Ранее Stray также показала самый масштабный запуск в истории издателя Annapurna Interactive в Steam. Спустя два часа пиковый онлайн превысил 55 тыс. человек.

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