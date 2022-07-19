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Stray сразу же стала самой громкой премьерой издателя игры в Steam

Stray сразу же стала самой громкой премьерой издателя игры в Steam
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Только начались продажи Stray, как игра уже показала самый масштабный запуск в истории издателя Annapurna Interactive в Steam. Спустя два часа пиковый онлайн превысил 55 тыс. человек.

Для сравнения: вот пиковые результаты всех основных игр компании:

  1. Stray — 56 420 человек (19:58 мск).
  2. Twelve Minutes — 8021 человек.
  3. Outer Wilds — 7936 человек.
  4. Neon White — 3277 человек.
  5. Journey — 1757 человек.
  6. Telling Lies — 687 человек.
  7. Ashen — 674 человека.
  8. What Remains of Edith Finch — 426 человек.
  9. Maquette — 211 человек.
  10. Sayonara Wild Hearts — 180 человек.
  11. Florence — 141 человек.
  12. The Unfinished Swan — 121 человек.
  13. The Pathless — 117 человек.
  14. Last Stop — 35 человек.

Stray вышла на ПК, PS5 и PS4. На консолях игра доступна по подписке PS Plus Extra.

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