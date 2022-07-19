Stray сразу же стала самой громкой премьерой издателя игры в Steam

Только начались продажи Stray, как игра уже показала самый масштабный запуск в истории издателя Annapurna Interactive в Steam. Спустя два часа пиковый онлайн превысил 55 тыс. человек.

Для сравнения: вот пиковые результаты всех основных игр компании:

Stray — 56 420 человек (19:58 мск). Twelve Minutes — 8021 человек. Outer Wilds — 7936 человек. Neon White — 3277 человек. Journey — 1757 человек. Telling Lies — 687 человек. Ashen — 674 человека. What Remains of Edith Finch — 426 человек. Maquette — 211 человек. Sayonara Wild Hearts — 180 человек. Florence — 141 человек. The Unfinished Swan — 121 человек. The Pathless — 117 человек. Last Stop — 35 человек.

Stray вышла на ПК, PS5 и PS4. На консолях игра доступна по подписке PS Plus Extra.