Фанаты Assassin's Creed устроят сетевые зарубы перед закрытием серверов
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В начале июля Ubisoft объявила о закрытии серверов в своих старых проектах уже 1 сентября. Под удар попали в том числе некоторые игры серии Assassin's Creed, в которых присутствует мультиплеер.
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Конечно, фанаты франшизы не могли пройти мимо столь печального события и решили провести прощальные часы в мультиплеерах некогда любимых проектов. Для этого они выделили выходные дни до сентября, каждой игре при этом посвятят четыре дня.
- Assassin's Creed: Brotherhood — 23, 24, 29 и 30 июля.
- Assassin's Creed: Revelations — 5, 6, 12 и 13 августа.
- Assassin's Creed 3 — 19, 20, 26 и 27 августа.
В список вошли как ПК-версии, так и консольные версии проектов. Пользователи прекрасно понимают, что внезапный подъём онлайна в сетевых режимах Assassin's Creed не повлияет на решение Ubisoft, однако таким образом они планируют отдать дань уважения проектам.
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