Системные требования FIFA 23 вдвое выше, чем у FIFA 22

В Steam опубликовали системные требования FIFA 23 — и они высокие на фоне предыдущих выпусков. Сразу видно, что футбольный симулятор переходит на новую техническую основу и теперь будет задействовать систему HyperMotion 2. Ранее она была только на PS5 и Xbox Series в FIFA 22.
Минимальные требования FIFA 23
- Процессор — Intel Core i5 6600k или AMD Ryzen 5 1600
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 100 ГБ
Рекомендуемые требования FIFA 23
- Процессор — Intel Core i7 6700 или AMD Ryzen 7 2700X
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT
- Оперативная память — 12 ГБ
- Место на диске — 100 ГБ.
В Steam не уточняется, для какого разрешения, фреймрейта и настроек графики требования, но предположим, что минимальные для 720р при 60 FPS, а рекомендуемые — 1080р при 60 FPS. Скорее всего, кстати, игра ещё и будет сильно рекомендовать установку на SSD.
FIFA 23 выходит 30 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Версия для новых консолей и ПК обойдётся в $ 70, тогда как на PS4 и Xbox One — $ 60.
Для сравнения, вот минимальные системки FIFA 22 для ПК:
- Процессор — Intel Core i3-6100 или AMD Athlon X4 880K
- Видеокарта — NVIDIA GTX 660 или AMD Radeon HD 7850 2GB
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 50 ГБ.
А вот рекомендуемые:
- Процессор — Intel i5-3550 или AMD FX 8150
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon R9 270X
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 50 ГБ.
- 21 июля 2022
-
19:41
-
19:33
-
19:27
-
19:10
-
19:02
-
18:58
-
18:51
-
18:40
-
18:31
-
18:16
-
18:05
-
17:50
-
17:27
-
17:20
-
16:58
-
16:39
-
16:28
-
16:21
-
15:44
-
15:36
-
14:58
-
14:51
-
14:31
-
14:21
-
14:16
-
14:03
-
13:44
-
13:39
-
13:34
-
13:10
-
12:50
-
12:38
-
12:01
-
11:20
-
10:43