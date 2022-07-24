«Человек-паук» покоряет Steam
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Ремастер «Человека-паука» попал в тройку самых прибыльных игр в Steam за прошедшую неделю. Первое место уже долгое время не покидает Steam Deck, а на втором закрепилась Stray, игра про кота, потерявшегося в городе будущего.
«Человек-паук» вышел в 2018 году на PS4, а ремастер с улучшенной графикой и трассировкой лучей появился на PS5 в 2020-м. Обновлённая версия доберётся до ПК 12 августа — спустя четыре года после релиза оригинала. Несмотря на это, экшену удалось попасть на третье место по выручке в Steam за прошедшую неделю.
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Также в топ-10 попали симулятор Dinkum в духе Animal Crossing, который находится в раннем доступе, набор для MultiVersus и No Man's Sky. Последняя оказалась в свежем чарте благодаря скидке в 50%.
Чарт продаж в Steam с 18 по 24 июля
- Steam Deck.
- Stray.
- Ремастер «Человека-паука».
- Raft.
- Dinkum.
- No Man's Sky.
- Valve Index VR Kit.
- Elden Ring.
- MultiVersus Founder's Pack — Standard Edition.
- Ready or Not.
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