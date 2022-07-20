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Системные требования и трейлер «Человека-паука» для ПК

Системные требования и трейлер «Человека-паука» для ПК
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Sony опубликовала обзорный трейлер ПК-версии «Человека-паука», рассказав об отличительных особенностях переиздания супергеройского экшена. Среди них:

  • улучшенные тени и отражения через трассировку лучей;
  • поддержка DLSS и DLAA на видеокартах NVIDIA RTX;
  • поддержка UltraWide-мониторов с соотношениями 16:9, 16:10, 21:9, 32:9 и 48:9;
  • возможность настраивать управление на клавиатуре и мыши, а также полная совместимость DualSense при проводном подключении — работает и вибрация, и адаптивные триггеры.

Вдобавок разработчики раскрыли системные требования игры в пяти категориях.

Минимальные (720р при 30 FPS)

Качество графики: очень низкое.

  • Процессор — Intel Core i3-4160 или эквивалент AMD.
  • Видеокарта — GTX 950 или эквивалент AMD.
  • Оперативная память — 8 ГБ.
  • Место на диске (HDD) — 75 ГБ.

Рекомендуемые (1080р при 60 FPS)

Качество графики: среднее.

  • Процессор — Intel Core i5-4670 или AMD Ryzen 5 1600.
  • Видеокарта — GTX 1060 или Radeon RX 580.
  • Оперативная память — 16 ГБ.
  • Место на диске (SSD) — 75 ГБ.

Высокие (4К при 60 FPS)

Качество графики: очень высокое.

  • Процессор — Intel Core i5-11400 илиAMD Ryzen 5 5600.
  • Видеокарта — RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT.
  • Оперативная память — 16 ГБ.
  • Место на диске (SSD) — 75 ГБ.

Трассировка лучей (1440р при 60 FPS или 4К при 30 FPS)

Качество графики: высокое.
Качество рейтрейсинга: высокое.

  • Процессор — Intel Core i5-11600k илиAMD Ryzen 7 3700X.
  • Видеокарта — RTX 3070 или Radeon RX 6900 XT.
  • Оперативная память — 16 ГБ.
  • Место на диске (SSD) — 75 ГБ.

Полная трассировка лучей (4К при 60 FPS)

Качество графики: высокое.
Качество рейтрейсинга: очень высокое.

  • Процессор — Intel Core i7-12700k или AMD Ryzen 9 5900X.
  • Видеокарта — RTX 3080 или AMD Radeon RX 6950 XT.
  • Оперативная память — 32 ГБ.
  • Место на диске (SSD) — 75 ГБ.
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