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Фанаты GTA открыли настоящий «Клакин Бэлл» из San Andreas

Фанаты GTA открыли настоящий «Клакин Бэлл» из San Andreas
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В рамках Comic-Con 2022 один из ресторанов американского города Сан-Диего переделали в «Клакин Бэлл» из серии GTA. Посетители могли заказать блюда Hot Cock, Little Pecker, 6i9 Cock, а также напиток Sprunk.

Созданием «Клакин Бэлл» занималась компания BoyWorldWide, которая переделала ресторан Smokin J's BBQ в пародию на KFC из GTA. Заведение сразу бросается в глаза яркими вывесками и формой сотрудников, на спине которых написано Taste the cock.

Фото: BoyWorldWide

Фото: BoyWorldWide

Фото: BoyWorldWide

Фото: BoyWorldWide

Кроме этого, на здании висит напоминание сотрудникам не обслуживать Тревора Филипса. Его обвиняют в броске гранаты в работника «Клакин Бэлл», угоне машин клиентов, вандализме и отказе оплачивать заказ. При его появлении рекомендуют позвонить в полицию Лос-Сантоса.

Фото: BoyWorldWide

«Клакин Бэлл» впервые появился в GTA: San Andreas, а позже — в других частях серии. В ресторанах игрок может заказать еду с напитками, чтобы восстановить здоровье.

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