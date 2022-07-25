Фанаты GTA открыли настоящий «Клакин Бэлл» из San Andreas

В рамках Comic-Con 2022 один из ресторанов американского города Сан-Диего переделали в «Клакин Бэлл» из серии GTA. Посетители могли заказать блюда Hot Cock, Little Pecker, 6i9 Cock, а также напиток Sprunk.
Созданием «Клакин Бэлл» занималась компания BoyWorldWide, которая переделала ресторан Smokin J's BBQ в пародию на KFC из GTA. Заведение сразу бросается в глаза яркими вывесками и формой сотрудников, на спине которых написано Taste the cock.
Фото: BoyWorldWide
Фото: BoyWorldWide
Фото: BoyWorldWide
Фото: BoyWorldWide
Кроме этого, на здании висит напоминание сотрудникам не обслуживать Тревора Филипса. Его обвиняют в броске гранаты в работника «Клакин Бэлл», угоне машин клиентов, вандализме и отказе оплачивать заказ. При его появлении рекомендуют позвонить в полицию Лос-Сантоса.
Фото: BoyWorldWide
«Клакин Бэлл» впервые появился в GTA: San Andreas, а позже — в других частях серии. В ресторанах игрок может заказать еду с напитками, чтобы восстановить здоровье.
- 25 июля 2022
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