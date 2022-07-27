Стали известны бесплатные игры для PS Plus в августе

Как это обычно бывает, в Сети раньше времени появилась подборка игр, которые получат подписчики PS Plus Essential. Утечка произошла от сайта Dealabs, который уже не раз сливал игры для PS Plus до их официального анонса.

Если верить данным, в августе геймеров ждут Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Yakuza: Like a Dragon и Little Nightmares. Саму подборку должны представить уже сегодня вечером.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS4 и PS5)

Оценки критиков — 90 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 7,8/10

Этот сборник включает в себя ремейки первых двух частей легендарной серии о скейтбординге Tony Hawk's Pro Skater. Разработчики переработали графику и сделали управление более современным, однако им также удалось сохранить дух оригинала и порадовать фанатов.

Yakuza: Like a Dragon (PS4 и PS5)

Оценки критиков — 86 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 8,3/10

Like a Dragon — восьмая основная игра в серии Yakuza и первая часть основной линейки, где главным героем выступает не Кадзума Кирю, а новый главный герой — Итибан Касуга, младший член одной из семей якудза, который провёл в заключении 18 лет, взяв на себя вину за преступление, которого он не совершал.

Little Nightmares (PS4)

Оценки критиков — 83 балла. Оценка пользователей Metacritic — 8,2/10

Проект представляет собой хоррор-адвенчуру, в которой предстоит играть за девочку по имени Шесть. Ей необходимо вырваться из кошмара и одолеть все свои страхи. Little Nightmares также называют мрачной сказкой.