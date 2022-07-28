В России вновь заблокировали браузер Tor — спустя шесть дней после разблокировки

Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры Саратовского района по делу сайта проекта сети Tor в РФ, сообщает «Интерфакс». Суд признал, что Tor Browser «содержит информацию, запрещённую к распространению на территории РФ», а также позволяет получить доступ к контенту, который «способствует совершению уголовных преступлений».

Таким образом, анонимайзер вновь заблокируют на территории России. Интересно, что всего шесть дней назад его разблокировал Роскомнадзор, однако программа вновь подверглась блокировке в нашей стране. Когда именно его заблокируют, неясно: на момент публикации заметки ресурс по-прежнему доступен у российских провайдеров.

Новость по теме В России разблокировали браузер Tor

Изначально браузер Tor заблокировали в России ещё в 2021 году по решению суда. Одна из ключевых причин блокировки Tor — доступ к даркнету с различной запрещённой информацией.