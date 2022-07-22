В России разблокировали браузер Tor
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По информации проекта «Роскомсвобода», в России разблокировали ресурс The Tor Project, которому принадлежит популярный браузер Tor. Примечательно, что решение о блокировке было снято ещё 19 мая, однако с тех пор этот процесс затянули.
Ситуацию прокомментировала Екатерина Абашина, адвокат и медиаюрист «Роскомсвободы». Она представляла интересы The Tor Project в суде.
Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено ещё 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещённой информации отсутствовало. Мы даже специально отправляли отдельное уведомление об этом, хотя РКН участвовал в процессе.
Браузер Tor заблокировали в России в 2021 году по решению суда. Одна из ключевых причин блокировки Tor — доступ к даркнету с различной запрещённой информацией.
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