Разработка ремейка Dead Space продвигается отлично
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EA Motive объявила в социальных сетях, что ремейк первой части Dead Space перешёл на стадию альфа-тестирования. Это значит, что разработка идёт хорошо, у команды нет особых проблем.
По словам создателей, в честь этого они устроили небольшое празднование всей командой. Ниже также можно увидеть фото EA Motive за празднованием.
Dead Space вышла в альфа-стадию несколько недель назад, и вчера мы отпраздновали это вечеринкой в студии. Поздравляем всю команду!
В ремейке Dead Space будут современная графика и улучшенное управление, но авторы обещают сохранить дух оригинала, чтобы было так же жутко и страшно. Также в тайтле будет улучшенный звук и искусственный интеллект.
Проект выйдет 27 января 2023 года.
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