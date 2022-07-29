Разработка ремейка Dead Space продвигается отлично

EA Motive объявила в социальных сетях, что ремейк первой части Dead Space перешёл на стадию альфа-тестирования. Это значит, что разработка идёт хорошо, у команды нет особых проблем.

По словам создателей, в честь этого они устроили небольшое празднование всей командой. Ниже также можно увидеть фото EA Motive за празднованием.

Dead Space вышла в альфа-стадию несколько недель назад, и вчера мы отпраздновали это вечеринкой в студии. Поздравляем всю команду!

В ремейке Dead Space будут современная графика и улучшенное управление, но авторы обещают сохранить дух оригинала, чтобы было так же жутко и страшно. Также в тайтле будет улучшенный звук и искусственный интеллект.

Проект выйдет 27 января 2023 года.