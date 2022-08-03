Стартовало производство финального сезона сериала «Очень странные дела»

Не так давно прогремела премьера четвёртого сезона «Очень странных дел», которая поставила рекорд для сериала. Шоу теперь занимает второе место по популярности на Netflix после «Игры в кальмара».
Однако команда создателей не дремлет и уже собралась вместе для написания сценария пятого, финального сезона сериала. Об этом авторы объявили в своём «твиттере», а режиссёр Шон Леви подтвердил это, назвав старт производства «началом конца».
Если у создателей всё пойдёт по плану, то сценарий будет готов до конца 2022 года. Съёмки планируют начать в начале 2023-го, а премьера финала должна состояться в середине 2024-го. Таким образом, фанатам не придётся ждать слишком долго. Однако здесь всё зависит в том числе от внешних факторов — например, четвёртый сезон задержался из-за пандемии коронавируса.
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