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Стартовало производство финального сезона сериала «Очень странные дела»

Стартовало производство финального сезона сериала «Очень странные дела»
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Не так давно прогремела премьера четвёртого сезона «Очень странных дел», которая поставила рекорд для сериала. Шоу теперь занимает второе место по популярности на Netflix после «Игры в кальмара».

Однако команда создателей не дремлет и уже собралась вместе для написания сценария пятого, финального сезона сериала. Об этом авторы объявили в своём «твиттере», а режиссёр Шон Леви подтвердил это, назвав старт производства «началом конца».

Если у создателей всё пойдёт по плану, то сценарий будет готов до конца 2022 года. Съёмки планируют начать в начале 2023-го, а премьера финала должна состояться в середине 2024-го. Таким образом, фанатам не придётся ждать слишком долго. Однако здесь всё зависит в том числе от внешних факторов — например, четвёртый сезон задержался из-за пандемии коронавируса.

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