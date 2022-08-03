Слух: Sony и Microsoft запретят россиянам закупаться через Турцию
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По информации издания Digital Report, крупные игровые издатели Microsoft и Sony будут блокировать использование банковских карт Ozan и Oldubil для аккаунтов не из Турции.
Сообщается, что оформление предзаказов по картам Ozan и Oldubil уже закрыто. Издание ссылается на собственные данные.
Microsoft и Sony планируют ввести ограничения на приём карт Ozan и Oldubil для предварительного заказа своих игр и их последующей покупки. По данным Digital Report, предзаказ по картам Ozan и Oldubil уже закрыт. В ближайшее время в магазинах двух издателей будут введены более жёсткие механизмы контроля платёжных транзакций, связанных с турецким регионом.
Напомним, благодаря этим системам пользователи России из-за санкций покупают игры в турецком PS Store, в котором всё стоит намного дешевле из-за курса валют.
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