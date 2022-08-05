«А мы точно ассасины?». В Assassin's Creed Valhalla нашли броню в стиле Железного человека

Фанаты Assassin's Creed уже давно критикуют Ubisoft за то, что компания ушла очень далеко от истоков серии. Сперва франшиза рассказывала о противостоянии ассасинов и тамплиеров на протяжении всей истории, однако затем защитниками человеческой свободы неожиданно стали пираты (Black Flag), древнегреческие наёмники (Odyssey) и даже викинги (Valhalla).

Особенно сильно выделялась «Вальгалла», во внутриигровом магазине которой время от времени появляются абсурдные скины для героев и, например, радужные паруса для кораблей. На днях датамайнер Pedder обнаружил в файлах игры нечто ещё более выбивающееся из стилистики: броню в стиле Железного человека из Marvel.

Судя по всему, броню можно будет приобрести или добыть в нескольких вариациях, одна из которых напрямую отсылает к супергерою Marvel. Костюм даже позволит выпускать луч из груди. Вместе с бронёй Pedder обнаружил два футуристических меча, лошадь и ворона, который напоминает робота из Horizon.