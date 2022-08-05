Авторы Life is Strange: True Colors не хотят возвращаться к эпизодической модели

Серия Life is Strange известна своей эпизодической моделью. С разницей в несколько месяцев выходили эпизоды для первой и второй частей, а также для приквела Before The Storm. Однако True Colors отказалась от этой методики: игра всё ещё была разделена на эпизоды, однако все они были доступны сразу же в день выхода.
В интервью Rock Paper Shotgun старший нарративный дизайнер Филип Лоуренс и продюсер Сара Ван Ромпей из студии Deck Nine заявили, что выпустить True Colors без разделения на выход эпизодов было правильным решением. Разработчики отметили, что в дальнейшем не планируют разделять свои игры на несколько частей.
Не представляю, чтобы мы вернулись к эпизодической модели. Отзывы игроков на новую модель выхода были крайне положительными.
Для авторов также было очень важным сохранить именно эпизодическую структуру Life is Strange — ведь это «заложено в её ДНК».
Мы хотели сохранить эпизодическую структуру, поскольку она нравится игрокам. Она заложена в ДНК Life is Strange.
Идея выпустить все эпизоды разом была правильной, хотя мы сначала были в ней не уверены.
Прямо сейчас студия Deck Nine занимается разработкой игры по мотивам сериала «Экспансия».
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