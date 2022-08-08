Илон Маск вызвал главу «Твиттера» на дебаты

История Илона Маска с неудачной покупкой «Твиттера» набирает новые обороты. Напомним, что миллиардер отказался приобретать социальную сеть из-за большого количества ботов и фейковых аккаунтов.

Маск пошёл ещё дальше и вызвал генерального директора «Твиттера» Парагу Агравалу на публичные дебаты, чтобы выяснить количество ботов в соцсети.

Настоящим я вызываю Парагу Агравалу на публичные дебаты о количестве ботов в «Твиттере». Пусть он докажет публике, что в «Твиттере» ежедневно находится меньше 5% фальшивых или спамерских аккаунтов!

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Новость о том, что миллиардер хочет купить «Твиттер», быстро разлетелась по Сети, однако потом Маск отказался от сделки. Как ситуация будет развиваться дальше, неизвестно.