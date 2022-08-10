«Добыча», приквел «Хищника», стала самой успешной премьерой в истории Hulu

Как сообщает Variety, «Добыча» стала самым успешным релизом кинотеатра Hulu за первые три дня с момента премьеры 5 августа. К сожалению, сервис не поделился конкретными цифрами, однако проекту удалось обойти крайне успешное шоу о Ким Кардашьян.
«Добыча» — приквел культового «Хищника», события которого происходят в 1719 году. Лента рассказывает историю представительницы племени команчи по имени Нару, которая хочет стать настоящим охотником. Однажды она наблюдала за прибытием культового инопланетного существа на Землю и решила, что её час настал — она отправляется на охоту, вооружившись луком и томагавком.
Режиссёром фильма выступил Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»), а за сценарий отвечал Патрик Эйсон («Джек Райан»). На агрегаторе Rotten Tomatoes «Добыча» имеет невероятные 92% положительных отзывов от прессы и 81% от зрителей.
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