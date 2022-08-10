Первые оценки и детальное сравнение «Человека-паука» на ПК и PS5

10 августа спало эмбарго на публикацию обзоров и различных материалов по Marvel’s Spider Man Remastered — переизданию «Человека-паука» на ПК. Критики сходятся во мнении, что порт получился очень удачным: разработчикам из студии Nixxes удалось оптимизировать управление под клавиатуру с мышью и интегрировать практически все современные технологии NVIDIA, включая DLSS. На момент публикации заметки на агрегаторе Metacritic средний балл составляет 87/100.

Помимо управления, многие критики хвалят общий вид игры: многие сцены стали намного насыщеннее и детальнее, чем в версии для PS5. Однако в бочке мёда нашли свою ложку дёгтя: производительность. Например, автор издания Attack of the Fanboy заявляет, что на его конфигурации с видеокартой RTX 3070 и процессором Intel Core i7-10700K он частенько наблюдал падения частоты кадров ниже 60 FPS — особенно в нагруженных спецэффектами сценах. Однако он отмечает, что за разработчики уже выпустили несколько патчей, существенно повысивших общую стабильность игры, так что на релизе ситуация может быть гораздо лучше.

Marvel’s Spider-Man Remastered выйдет на ПК 12 августа. До России проект, к сожалению, не доберётся.

Сравнение «Человека-паука» на ПК и PS5

ПК PS5

ПК PS5

ПК PS5

ПК PS5

ПК PS5

Сравнение «Человека-паука» на ПК, PS5 и PS4