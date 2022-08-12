Российская Pathfinder: Wrath of the Righteous выйдет на консолях в конце сентября

Российская студия Owlcat Games анонсировала дату выхода консольной версии Pathfinder: Wrath of the Righteous. Изометрическая ролевая игра поступит в продажу на Xbox и PlayStation уже 29 сентября — спустя чуть больше года после выхода на ПК. К сожалению, в России проект предзаказать нельзя.
Владельцы Wrath of the Righteous на ПК бесплатно получат апгрейд до расширенной версии, а также дополнительный высокоуровневый контент для нескольких мифических путей, фоторежим и множество других улучшений. Полный список изменений опубликуют ближе к релизу консольных версий.
Pathfinder: Wrath of the Righteous продолжает историю Pathfinder: Kingmaker и рассказывает про открывшийся между мирами разлом, который высвободил всепоглощающий ужас Бездны. Изометрическую RPG по достоинству оценили как критики, так и игроки — в Steam у проекта 83% положительных отзывов на основе 16 тыс. рецензий.
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