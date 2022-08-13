Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Virtus.pro проиграла beastcoast и вылетела с PGL Arlington Major 2022

Virtus.pro проиграла beastcoast и вылетела с PGL Arlington Major 2022
Комментарии

Российская команда Virtus.pro (по решению организаторов выступает под нейтральным тегом Outsiders) потерпела поражение от beastcoast из Перу и закончила выступление на глобальном турнире PGL Arlington Major по Dota 2.

В первом сете пятёрка Романа RAMZES666 Кушнарёва играла вторым номером, но вовремя смогла переломить ход встречи и повести в счёте. Вторая карта осталась за перуанцами после экспериментального драфта от VP, а в решающей игре beastcoast грамотно реализовали раннее преимущество и довели серию до победы — 2:1.

Dota 2. PGL Arlington Major 2022. Раунд 2 (нижняя сетка)
12 августа 2022, пятница. 21:00 МСК
beastcoast
Окончен
2 : 1
Outsiders

В результате российская команда заняла седьмое-восьмое место на мэйджоре, получив $ 12 500 и 360 DPC-очков — этого хватило, чтобы получить прямой инвайт на чемпионат мира The International. Beastcoast продолжит выступление на мэйджоре уже завтра матчем c европейской OG.

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе (США). Участники чемпионата разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также рейтинговые очки Dota Pro Circuit.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022