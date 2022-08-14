Видео: как бы выглядела культовая Midnight Club в 2022 году

Энтузиасты с канала TeaserPlay продолжают показывать всю мощь движка Unreal Engine 5. На этот раз они добрались до трейлера потенциального ремейка Midnight Club — культовой гоночной серии от Rockstar Games.
Авторы представили, как бы выглядело переиздание Midnight Club: Street Racing, вышедшей в 2000 году. Как и всегда, Unreal Engine 5 поражает своей детализацией и освещением ночного города. Пожалуй, ни одна гоночная игра сегодня не выглядит настолько впечатляюще.
В описании к ролику TeaserPlay заявили, что очень хотели бы увидеть возрождение Midnight Club, поэтому решили продемонстрировать фанатам, насколько здорово может выглядеть новая часть серии. К сожалению, в ближайшем будущем мы её точно не увидим — Rockstar сейчас слишком занята разработкой GTA 6.
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