Том Холланд взял перерыв от соцсетей из-за хейтеров

После внезапно нахлынувшей популярности Том Холланд столкнулся с неприятным фактом слежки и невероятного количества оскорблений от различных хейтеров в Сети. Судя по всему, подобное развитие событий не устраивает молодого актёра — он заявил, что берёт паузу от социальных сетей.

Я беру перерыв от социальных сетей ради своего психического здоровья, потому что соцсети подавляют меня. Меня заносит, и я начинаю накручивать себя, когда читаю всякие гадости о себе. Это очень вредно для моего психического состояния. Поэтому я удалил подобные приложения.

Интересно, что дальше актёр начал рассказывать о благотворительной программе Stem4, которая оказывает психологическую помощь молодым людям. Он посоветовал использовать её мобильные приложения и предложил всем неравнодушным перейти на сайт и поддержать компанию покупкой различной атрибутики.

Всё это подозрительно напоминает рекламу, на что актёру наверняка уже указали пользователи. Впрочем, вряд ли Холланд переживает на этот счёт, ведь он удалил все социальные сети в своём смартфоне.