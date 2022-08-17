Первые фотографии Убежища и Волт-Боя со съёмок сериала Fallout

Прямо сейчас идёт производство сериала по вселенной Fallout, и в Сети продолжают появляться фотографии со съёмок. В этот раз в социальных сетях выложили множество фотографий с декорациями Убежища и даже с фермой внутри защитного сооружения. Судя по всему, сериал будет соответствовать духу как минимум последних частей Fallout, включая дизайн Волт-Боя — маскота компании «Волт-Тек». Это карикатурный человечек, появляющийся в рекламе, различных руководствах, учебных фильмах и интерфейсе прокачки навыков.
Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступят Грэм Вагнер («Кремниевая долина», «Офис») и Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт»). Пилотный эпизод адаптации снимет Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»). Одну из главных ролей исполнит Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»), вместе с ней снимется Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграет гуля.
У сериала по Fallout пока нет даты выхода. Премьера шоу состоится на Amazon Prime.
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