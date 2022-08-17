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Обзоры ремейка The Last of Us появятся 31 августа

Обзоры ремейка The Last of Us появятся 31 августа
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Sony раздала ревью-копии ремейка The Last of Us, а журналистам уже позволили раскрыть время окончания эмбарго (31 августа в 18:00 мск) и даже показать скриншот из главного меню.

Ремейк The Last of Us с самого анонса подвергся критике со стороны игроков, которые оказались не впечатлены улучшениями за столь высокую цену в $ 70 (5499 рублей). Фактически разработчики воссоздали игру один к одному, оставив геймплей нетронутым — хотя именно это и требовалось больше всего улучшить на фоне сиквела.

Sony или Naughty Dog никак не комментировали недовольство фанатов, лишь изредка показывая короткие сравнения ремастера для PS4 и ремейки для PS5.

The Last of Us: Part 1 выходит 2 сентября только на PS5, а до конца года ремейк появится и на ПК.

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